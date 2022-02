Chiusura galleria Ferriere, cambia il percorso delle corriere

Da lunedì 21 febbraio, a causa della chiusura della galleria Taviani tra Bargagli e Ferriere, la linea provinciale Amt 715 Chiavari-Genova subirà le seguenti variazioni al servizio:

i bus, in partenza da Chiavari, giunti alla rotonda delle Ferriere transiteranno da Boasi, proseguiranno per Bargagli dove riprenderanno regolare percorso ed effettueranno capolinea provvisorio a Genova Prato anziché a Genova Brignole;

al capolinea di Prato sarà possibile interscambiare con le linee urbane 13 e 14 che effettuano partenze ogni 4/5 minuti nelle ore di punta. I clienti della linea 715, giunti a Prato, potranno servirsi delle linee del servizio urbano utilizzando il titolo di viaggio provinciale, senza costi aggiuntivi;

le corse in partenza da Genova Prato per Chiavari partiranno agli orari precedentemente programmati da Brignole;

l'interscambio tra la linea 715 e linee urbane dovrà avvenire al capolinea di Prato, anche per evitare sovraffollamenti della linea 725 considerate le attuali riduzioni della capienza stabilite dalle normative anti covid.

Le variazioni al servizio rimarranno in vigore fino alla riapertura della galleria, indicativamente prevista dopo 40 giorni. Secondo il cronoprogramma di Anas, ai 40 giorni di chiusura totale necessari per i lavori sul piano stradale all'interno della galleria Taviani, seguirà, per il restante periodo dei lavori, la riapertura diurna della stessa a senso unico differenziato, con chiusura notturna nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 6.