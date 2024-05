Blatte in centro storico, chiusi la pasticceria Cavo Marescotti e Hamerica's

"Si informa la gentilissima clientela che Marescotti rimarrà chiusa per manutenzione. A presto. Lo staff". Così recita il cartello affisso sulla saracinesca abbassata della storica pasticceria Cavo Marescotti in via di Fossatello, chiusa nei giorni scorsi in seguito a un controllo da parte dell'Asl.

Il motivo sarebbe riconducibile alla presenza di blatte, purtroppo molto comuni nel centro storico, che in passato hanno portato alla chiusura di diverse altre attività commerciali.

La scure dei controlli ha colpito un altro locale: Hamerica's di via San Lorenzo, anche questo a causa della presenza di blatte. Entrambe le attività potranno riaprire i battenti dopo la necessaria disinfestazione.