Chiude l'ufficio delle entrate di San Quirico, i sindacati si ribellano

Camera del Lavoro, Sindacato Pensionati e Funzione Pubblica Cgil hanno chiesto ai vertici dell’Agenzia delle entrate e al sindaco di Genova Marco Bucci un incontro urgente sulla chiusura dell’ufficio delle entrate di San Quirico.

"La scelta di chiudere un presidio pubblico periferico - dicono i sindacati - è molto grave perché non tiene conto del danno a tutta l’utenza, non solo la più anziana, cancella un presidio dello Stato sul territorio, induce a credere che da parte del governo centrale ci sia un abbassamento della guardia rispetto alla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale. Alla luce delle ormai prossime assunzioni e del corposo piano concorsuale presentato per il biennio 2022-2023 la giustificazione di tale scelta individuata nella carenza di personale appare poco credibile".

Per questo le sigle Cgil Genova, Spi Cgil Genova, FP Cgil Genova hanno chiesto un incontro urgente per discutere la questione.