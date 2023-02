Locale sporco e cibi scaduti: chiuso un "kebab"

Resti di carne sullo spiedo, cibi scaduti nel congelatore e locali sporchi. I carabinieri del comando provinciale, insieme al personale dell'Asl, hanno disposto la chiusura immediata di un "kebab" a Genova.

Denunciato il proprietario pakistano per gravi violazioni in materia sanitaria in particolare per la conservazione e somministrazione di cibi e bevande. Se l'è cavata invece con una multa il titolare di un bar dove i militari e gli ispettori hanno trovato carenze igienico sanitarie.

Nel locale, poi, il cane della guardia di finanza ha fiutato l'odore della droga e ha portato il suo conduttore a scoprire un panetto di 60 grammi di hashish e oltre cento euro in banconote di vario taglio. È così finito nei guai un 20enne albanese denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altri quattro clienti del bar sono stati segnalati alla prefettura come assuntoro di stupefanceti.

Questi i principali risultati, in ambito igienico sanitario, di un più ampio servizio di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, anche al fine di garantire una maggiore percezione della sicurezza da parte dei cittadini.