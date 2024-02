Scarafaggi morti nel frigo, bar chiuso dalla polizia

Ancora una chiusura locale per condizioni igieniche precarie.

Questa mattina, venerdì 9 febbraio, le volanti della polizia e i poliziotti della questura hanno messo i sigilli a un bar in Sottoripa. Durante un controllo del territorio, gli agenti sono entrati in un bar in Sottoripa e hanno notato una scarsa igiene. Dopo un'ispezione più accurata hanno trovato degli scarafaggi morti nel frigo, sporcizia e grasso in cucina.

Non solo, sono stati segnalati problemi anche dal punto di vista della sicurezza: gli estintori non erano stati sottoposti a revisione semestrale. Per questi motivi il bar resterà chiuso fino al ripristino delle condizioni standard e al pagamento delle sanzioni amministrative elevate.

Negli ultimi dieci giorni diverse attività, tra gastronomie etniche, trattorie storiche e bar sono stati chiusi per problemi d'igiene. Si va da Sestri Ponente a Nervi, passando per il centro di Genova.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp