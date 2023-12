Scarse condizioni igieniche, chiusi due locali: oltre 40mila euro di multa ai titolari

Nel corso di diversi controlli a esercizi pubblici, i carabinieri hanno multato i proprietari di due locali del centro storico per un totale di più di quarantamila euro, con conseguente sospensione dell'attività lavorativa, per violazioni in materia di lavoro e di carenze delle condizioni igieniche sanitarie.

In particolare, un locale gestito da un cittadino senegalese ha ricevuto sanzioni per un totale di 16mila euro. Altri 27mila per un esercizio gestito da una 22enne genovese.