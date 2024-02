Lavori impalcato Vte: via Pra' chiude in entrambi i sensi, la viabilità alternativa

A causa dei lavori di completamento dell'impalcato dell'accesso al Vte, in corrispondenza del casello autostradale di Pra', Autorità di sistema portuale comunica che via Pra' - principale arteria di collegamento tra levante e ponente - sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia nella notte tra il 7 e l'8 febbraio 2024.

Precisamente, dalle 22 di mercoledì 7 alle 5 del mattino di giovedì 8 la strada rimarrà chiusa in entrambe le direzioni. Eccezion fatta per i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell'ordine che potranno passare ugualmente per via Pra', attraversando il cantiere, scortati da operatori dedicati.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa per i privati, potranno passare per il percorso lato monte, dunque per via alle Sorgenti Sulfuree, via Cravasco e via Ventimiglia.

Il casello autostradale di Pra' non verrà chiuso (così come il viadotto esistente), ma i mezzi in uscita non potranno svoltare verso il centro città: potranno solo andare verso ponente per poi fare eventualmente il giro lato monte.