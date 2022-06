Cadono calcinacci, chiusa via Gabriele d’Annunzio

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Gabriele D'Annunzio per la caduta di parti di intonaco dal tetto di un palazzo.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza ed evitare danni a persone o mezzi la strada è stata chiusa alle 9.15 di martedì 7 giugno dalla polizia locale.

Proprio ieri, un'altra operazione per caduta calcinacci, questa volta dalla sopraelevata, ha costretto i vigili a fermare il traffico in via di Francia, rimasta chiusa per ore al transito veicolare mentre i pompieri lavoravano sull'autoscala.