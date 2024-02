Cucina gestita dalle suore chiusa dall'asl per gravissime carenze igieniche

Scarafaggi e gravissime condizioni igieniche.

La Asl 3 genovese ha ordinato la chiusura delle cucine di un centro di accoglienza per cittadini stranieri ad Albaro. Durante l'ispezione sono stati scoperti sughi, pasta e carne fresca sia surgelati e mal conservati, che scaduti. Considerata la presenza di animali infestanti, la Asl non ha potuto far altro che procedere al sequestro penale preventivo con distruzione di tutti gli alimenti a rischio di contaminazione, secondo gli esperti non un fatto potenziale ma un “reale pericolo”. Alcuni cibi, poi, erano stati congelati senza le procedure di abbattimento previste a norma di legge e riportavano date di scadenza già superate.

Oltre alle disposizioni degli ispettori, è stata emessa una multa di 10mila euro è stata emessa e la cucina potrà riaprire solo dopo interventi di pulizia e disinfestazione.

La cucina del centro, gestito da un'associazione temporanea composta dalla cooperativa sociale Il Ce.Sto e dall'Istituto Edith Stein, è stato affidato - tramite una convenzione con la Prefettura - alle suore di Casa Raffael. L'istituto è stato segnalato alla Procura dall'ufficio igiene alimenti e nutrizione della Asl 3 per presunta violazione delle norme igieniche alimentari.