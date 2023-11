Chiude dopo quasi 50 anni la storica libreria delle Paoline di Chiavari

Era uno dei punti di riferimento per tutti i lettori di Chiavari, ma adesso - dopo quasi cinquant'anni di attività - abbasserà la serranda per sempre. Così la storica libreria del circuito delle Edizioni Paoline, nella centralissima piazza Nostra Signora dell'Orto, cessa l'attività e chiude.

L'annuncio sui social: "Con tristezza - commenta Goffredo Feretto, il titolare - comunico agli amici che la mia libreria Edizioni Paoline di Chiavari cesserà la propria attività a fine dicembre, dopo 46 anni".

La libreria è stata gestita da Feretto, dalla sua compagna di vita e lavoro, ma non solo: "Ringrazio in particolare Clara Benetti, storica collaboratrice mia e di mia moglie che ci ha affiancati con affetto, competenza e dedizione per lungo tempo. Un grazie anche ai tanti clienti che hanno varcato la nostra porta fidandosi del nostro consiglio. Molti di loro sono diventati anche amici".

Adesso, per gli ultimi giorni di attività, sono previsti sconti fino al 50% su oggetti e paramenti liturgici, nonché su tutti i libri, eccetto le novità.