Parte in riviera l'esperimento dell'edicola automatizzata h24

Sarà un piccolo chiosco che venderà giornali, riviste e gadget, proprio come in un'edicola vera. Ma senza edicolanti a servire i clienti, perché sarà tutto automatizzato.

Così nei prossimi giorni comparirà ad Arenzano - a pochi passi dal lungomare - un chiosco edicola automatizzato aperto h24, "Edi24", installato dalla Foto Edizioni di Rho. La zona è già stata scelta, si tratta di uno spazio in corso Matteotti, vicino a uno degli attraversamenti che portano sulla passeggiata, e l'installazione dovrebbe avvenire in questi giorni, per fissare l'inaugurazione il 20 aprile. L'obiettivo è combattere la crisi dell'editoria offrendo ai cittadini punti in cui acquistare giornali, riviste e non solo a qualsiasi ora. In questo caso, la posizione - vicino al lungomare, al vicolo, ai locali della movida ma anche alla fermata del bus - è strategica.

Certo, c'è il tema essenziale del lavoro, ma il sindaco tranquillizza, non saranno tolte opportunità agli edicolanti di Arenzano che ancora resistono con coraggio: "Il chiosco - dice il primo cittadino, Francesco Silvestrini - sarà gestito dagli edicolanti del paese, con sistema a rotazione. Dunque non danneggerà i commercianti, darà loro uno spazio in più. È uno dei primi esperimenti di questo genere in Italia".

Ci sarà anche uno spazio esterno al chiosco a disposizione del Comune, per annunci e comunicazioni: l'amministrazione sta pensando di allestire una bacheca per dare il benvenuto ai nuovi nati di Arenzano, su autorizzazione dei genitori. Dopotutto, specie accanto a un'edicola, c'è sempre lo spazio per le buone notizie.