Versa duemila euro per recuperare altro denaro, truffata

Attraverso artifizi e raggiri, è stata convinta a compiere numerose operazioni bancarie, finalizzate al presunto recupero di somme versate in precedenza. Quando ha capito di essere stata truffata, la donna, una quarantenne di Chiavari, ha sporto querela.

Al termine di un'attività d'indagine, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata in concorso due partenopei, di cui uno con pregiudizi di polizia specifici.

I predetti sono risultati intestatari dei conti correnti, aperti presso un istituto bancario, sui quali sono confluiti duemila euro, risultati essere profitto della truffa, commessa ai danni della denunciante.