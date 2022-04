Ritrovata dopo quasi un mese la 14enne scomparsa

È stata trovata e sta bene la quattordicenne scomparsa lo scorso 27 marzo a Chiavari. La notizia è stata data sulle pagine social del programma 'Chi l'ha visto?'. "Ritrovata, sta bene, la ragazza scomparsa dalla provincia di Genova il 27 marzo. La 14enne è stata rintracciata nel capoluogo ligure. Grazie a tutti", si legge nel post.

Alla trasmissione di Raitre si erano rivolti i genitori della ragazza nelle scorse settimane. Anche il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco aveva rilanciato l'appello rivolto a chiunque l'avesse incrociata nel levante: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per ritrovare la ragazza - aveva scritto - nel primo pomeriggio di domenica 27 marzo si è allontanata da Chiavari e da quel momento non si sono più avute notizie di lei. Non ha con sé i documenti né il cellulare".

Lunedì 25 aprile è arrivata la notizia che la famiglia attendeva con ansia ormai da quasi un mese.