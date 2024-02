Tir sfonda guardrail e perde carburante, due corsie chiuse in A12

Un altro incidente nel tratto di A12 che martedì ha visto la morte di un operaio di Fincantieri diretto al lavoro su un furgone con i suoi colleghi.

Questa mattina, giovedì 8 febbraio, un autotrasportatore al Km 35 ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, ed è andato a schiantarsi contro il guardrail in mezzo alle due carreggiate. Verso Rapallo si è creata una coda di tre chilometri come comunicato da Autostrade alle 15.20.

Chi era alla guida è uscito illeso ma lo schianto ha avuto ripercussioni sulla viabilità: il serbatoio del camion si è bucato riversando sull'asfalto litri di gasolio. Per ripristinare la strada, il traffico circola al momento su una corsia in entrambe le direzioni, per consentire il ripristino dei danni alla barriera centrale spartitraffico e alla pavimentazione. Sono dunque state chiuse le corsie di sorpasso sia verso Genova sia in direzione di Livorno.

Polstrada, personale della direzione 1° tronco di Genova di Autostrade per l'Italia e mezzi meccanici sono sul posto.

