Una svastica sulla targa del Pd: "Non ci faremo intimidire"

Una svastica sopra alla targa della sede della Federazione del Partito Democratico del Tigullio di via Costaguta a Chiavari. A denunciare il grave episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato il segretario Andrea Chiappe.

"Nei giorni scorsi - ha dichiarato - la targa della sede della Federazione del Partito Democratico del Tigullio è stata oggetto di un atto vandalico. È stata imbrattata e vi è stata disegnata sopra una svastica nazista. Come Partito Democratico condanniamo tale vile gesto che purtroppo non è isolato, in quanto episodi simili si stanno ripetendo in tutto il Paese con una frequenza ormai preoccupante. Non ci faremo intimidire e provvederemo a denunciare alle autorità quanto accaduto".

Altri episodi simili erano accaduti a Chiavari anche negli anni scorsi, nel 2022 era stato disegnato il simbolo nazista sulla targa del parco della Memoria, la polizia aveva poi identificato e denunciato il responsabile grazie alle immagini delle telecamere.