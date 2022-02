Svastica al Parco della Memoria: 33enne incastrato dalle telecamere

Qualcuno aveva disegnato una svastica all'interno del Parco della Memoria di Chiavari, sulla targa dedicata all'avvocato Cohen di Rapallo, deportato ed ucciso nel 1943 presso il campo di concentramento di Auschwitz.

L'episodio era stato denunciato dall'Anpi lo scorso 26 gennaio e, venerdì 11 febbraio 2022, i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno rintracciato il responsabile.

Si tratta di un 33enne genovese già gravato da pregiudizi di polizia per furto e stupefacenti che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, le cui immagini sono state minuziosamente analizzate dagli operatori del commissariato dopo la denuncia

presentata dal presidente dell'Anpi di Chiavari. Per l'uomo è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento aggravato.