Nei vicoli con crack e cocaina, 40enne arrestato dai carabinieri

Controlli nel capoluogo ligure e a Chiavari per i carabinieri del comando provinciale. Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 dicembre, durante un servizio finalizzato alla sicurezza del centro storico e di Sampierdarena, i carabinieri della Compagnia di Genova - Centro, insieme alla polizia locale, hanno arrestato un 40enne del Mali con pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari hanno notato l'uomo aggirarsi con fare sospetto, lo hanno fermavato e gli hanno trovato addosso 40 grammi di cocaina e crack in dosi pronte alla vendita e 100 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’illecita attività.

Un altro servizio di controllo straordinario del territorio, al fine di prevenire e reprimere i reati, è andato in scena a Chiavari. Qui i carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20 enne trovato in possesso di oltre mezzo etto di hashish. Inoltre sono stati segnalati alla prefettura quale assuntori di sostanze stupefacenti tre persone di età compresa tra 18 e 50 anni, trovati in possesso di eroina e hashish. Sono state complessivamente controllate 220 persone (di cui oltre 50 sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e numerosi veicoli.