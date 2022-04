Scappato in Francia per sfuggire al carcere, riconosciuto dai poliziotti in stazione

Era già stato arrestato due volte dagli agenti del commissariato di Chiavari per spaccio di droga, nel 2019 e nel 2020, e doveva scontare una condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione. Dopo essere scappato in Francia, però, aveva fatto perdere le proprie tracce e su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Protagonista della vicenda un 33enne di origini paestinesi che ieri, mercoledì 20 aprile 2022, è stato riconosciuto dai poliziotti nei pressi della stazione di Lavagna e arrestato. L’uomo è stato quindi accompagnato al carcere di Chiavari.

Facendo un passo indietro era stato arrestato due volte in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il secondo arresto, nel 2020, gli investigatori avevano condotto un’elaborata indagine al termine della quale la Procura di Genova aveva emesso nei confronti del 33enne una custodia cautelare in carcere. Venuto a conoscenza dell'indagine, in quanto alcuni suoi 'clienti' convocati lo avevano informato, l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce scappando in Francia e di conseguenza la custodia cautelare era rimasta inevasa.

Ieri, durante un servizio anti droga effettuato nei pressi della stazione di Lavagna, gli agenti di Chiavari lo hanno riconosciuto e immediatamente bloccato. Gli accertamenti hanno poi permesso di verificare che la custodia cautelare non era più attuale in quanto nel frattempo tutte le sue pendenze erano passate in giudicato e sullo stesso era stato emessa una condanna a una pena complessiva di 6 anni e 4 mesi di reclusione.