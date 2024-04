In taxi per consegnare la droga e per chi si rifiutava di custodirla spuntava una pistola

Era arrivato a minacciare con una pistola uno dei giovani assoldati per lo spaccio di stupefacenti nel Tigullio che si era rifiutato di custodire la sostanza. Dagli atti dell'inchiesta che ha portato all'arresto del ventenne L. L. risulta come questi controllasse la piazza di spaccio tra Chiavari e Lavagna, avvalendosi di giovani che consegnavano o custodivano la droga, anche grossi quantitativi, in cambio di una parte degli stupefacenti, o di appena 50 euro.

L. aveva organizzato un giro che gli consentiva di controllare una piazza significativa per lo spaccio, sia di droghe leggere, come hashish, che pesanti, come la cocaina. Per gestirlo si avvaleva di alcuni giovani, molti dei quali minorenni che aveva conosciuto come clienti. L. era a sua volta cliente di un tassista al quale aveva invano offerto della cocaina in cambio di passaggi. L'uomo ha riferito di averlo accompagnato in auto qualche volta, specificando però che all'epoca non fosse certo che quando L. scendeva dall'auto andasse a consegnare lo stupefacente.

Altri episodi mostrano la natura violenta del ventenne, che per un debito di appena 50 euro arrivò a spaventare uno dei clienti, presentandosi sotto casa sua e minacciando la sua famiglia. Lo spacciatore è stato indicato da molti dei suoi clienti come il punto di riferimento, tanto che tutti quelli sentiti dagli inquirenti hanno dimostrato di conoscerne aspetto, nome, nazionalità, numero di telefono e un riferimento relativo al luogo in cui avveniva la consegna, principalmente di hashish o cocaina, che L. a volte consegnava direttamente sul luogo di lavoro dei clienti.

L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari Caterina Lungaro, mostra come L, nonostante la giovane età abbia già numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e a base violenta, commessi già prima di diventare maggiorenne. Secondo la giudice, l'unica misura in grado di imporre un ripensamento sulle sue scelte di vita è la detenzione in carcere.