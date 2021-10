Nascondono la cocaina nei giardinetti, arrestati

I carabinieri di Chiavari hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 25 enne senegalese e un 45 enne nigeriano entrambi pregiudicati e domiciliati a Genova.

I due, nell’ambito di un servizio organizzato per il contrasto dello spaccio di droghe, sono stati sorpresi mentre nascondevano nei giardinetti comunali oltre 30 grammi di eroina già suddivisa in piccole dosi. Il 45enne in tasca ne aveva altri 30. Non solo: dalla perquisizione del loro appartamento, invece, gli investigatori, hanno sequestrato altri 90 grammi, sempre di cocaina.

Sono stati portati in carcere a Marassi.