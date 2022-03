L'uomo che si è gettato in mare per salvare un cane che stava annegando

Un cagnolino che rischiava di annegare è stato salvato, nel porto di Chiavari, da un coraggioso socio della Lega Navale di Chiavari e Lavagna.

Il protagonista del bel gesto si chiama Roberto Carriere. Ha visto che il cane, scivolato da una barca ormeggiata, non sapeva nuotare e senza pensarci si è tuffato nelle acque del porto di Chiavari per aiutarlo. Dopo averlo recuperato lo ha portato a terra, salvandogli la vita.

L'episodio è avvenuto nella giornata di domenica 6 marzo 2022 in prossimità del pontile galleggiante ed è stato reso noto dalla stessa Lega Navale Italiana nella giornata di giovedì 10 marzo. "L'animale era caduto da una barca a lato della nostra Archibald - scrive la Lega Navale in una nota - e stava affogando perché non era in grado di nuotare. Bravo il nostro socio Roberto".