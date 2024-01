Rubano soldi a un'anziana e dopo due settimane organizzano furto nel grande magazzino

Due persone, un uomo e una donna, sono state denunciate perché ritenute responsabili di aver compiuto un borseggio a Chiavari, poco prima di Natale, ai danni di un'ultraottantenne che passeggiava. Determinanti, per il riconoscimento dei due, sono state telecamere di videosorveglianza.

Riavvolgendo il nastro, qualche giorno prima di Natale una donna di più di 80 anni è stata seguita dalla coppia in una delle vie del centro storico di Chiavari. Mentre si stava avvicinando al portone di casa, i due le hanno rubato dalla borsa il portafoglio che conteneva contanti appena prelevati e alcune carte bancomat.

L'anziana, accortasi subito di quanto successo, ha chiamato il 112 e la volante del commissariato di Chiavari è intervenuta prontamente sul posto. Dopo il borseggio la coppia ha effettuato alcuni prelievi in punti bancomat del centro, utilizzando le carte rubate per poi andare a pranzo in un locale di kebab nei pressi della stazione.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza cittadino, gli agenti della squadra investigativa hanno identificato l'uomo e la donna che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito.

Non è tutto, perché dopo circa due settimane dai fatti, il personale della sezione di polizia giudiziaria del commissariato, mentre si trovava in piazza Roma per effettuare alcuni controlli, ha riconosciuto i due denunciati e li ha fermati mentre stavano uscendo da un grande magazzino. La coppia è stata trovata in possesso di abiti appena rubati dal negozio, eliminando le placche anti taccheggio. Anche per questo episodio sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Rimane salva la presunzione di innocenza degli indagati sino a sentenza definitiva.