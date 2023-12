Prima il pestaggio, poi le richieste di denaro: "900 euro per lasciarti in pace"

Tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Chiavari per estorsione, violenza privata e lesioni personali. A finire nei guai due ragazzi appena maggiorenni e un minorenne, tutti residenti nel levante ligure. I tre avevano costretto con botte e minacce tre coetanei di Chiavari a non presentarsi più a Rapallo, dove avevano iniziato a frequentare una ragazza.

A poche ore dal pestaggio avevano poi rintracciato il profilo Instagram di uno dei tre malcapitati e, intimandogli di non farsi più vedere a Rapallo, l’hanno obbligato a pagare la somma di novecento euro per non subire altre aggressioni fisiche. Il ragazzo, terrorizzato, si è fatto dare i soldi dalla nonna e li ha poi consegnati agli estorsori. I soprusi non sono però terminati. Il giorno successivo lo stesso giovane è stato intercettato a Chiavari e preso a schiaffi in strada, un passante è intervenuto mettendolo in salvo.

Il ragazzo non voleva denunciare l'accaduto per paura di ritorsioni, ma è stato convinto a rivolgersi ai carabinieri che, con il loro intervento, hanno messo fine alle condotte lesive denunciando gli autori e restituendo serenità alla vittima.

"Per tutti coloro che sono vittime di qualsiasi episodio di violenza, fisica, verbale e psicologica - spiegano i carabinieri - è assolutamente necessario rivolgersi alle forze dell'ordine, il cui intervento è determinante per mettere fine alle condotte violente. Denunciare è fondamentale".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp