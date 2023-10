Precipita da un terrazzo mentre gioca: 13enne in codice rosso

Un ragazzino di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un terrazzo del chiostro dell'ex Chiesa di San Francesco nella zona di piazza Matteotti e del Parco Rocca. Stava giocando con alcuni amici e, per motivi in via di accertamento, ha fatto un volo di circa tre metri ed è finito in un cavedio.

È successo intorno alle ore 17:30 di sabato 14 ottobre 2023. Si è subito attivata la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco, i carabinieri, l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Chiavari.

Il 13enne era finito in uno spazio angusto, è stato recuperato dai pompieri con la barella toboga e affidato alle cure dei medici. Secondo quanto appreso il 13enne ha riportato un trauma cranico e un trauma a un braccio, è stato portato alla piazzola di Cogorno dove l'elicottero Drago dei vigili del fuoco l'ha preso in carico per il trasporto in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova.