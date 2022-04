Ricerche in corso per Lorena, 14enne scomparsa da Chiavari

Anche la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto' si sta occupando del caso di una 14enne scomparsa da Chiavari lo scorso 27 marzo. Si chiama Lorena, è alta circa 1.55, ha capelli e occhi castani, un neo sulla guancia sinistra e altri in viso.

Secondo quanto si legge sulla scheda pubblicata dalla trasmissione Rai sta attraversando un momento difficile e potrebbe avere bisogno di aiuto.

Anche il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha rilanciato l'appello rivolto a chiunque l'avesse incrociata nel levante: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per ritrovare Lorena - ha scritto - nel primo pomeriggio di domenica 27 marzo si è allontanata da Chiavari e da quel momento non si sono più avute notizie di lei. Non ha con sé i documenti né il cellulare".