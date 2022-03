A Chiavari i canali di scolo si puliscono anche con un robot

A Chiavari gli operatori di Iren stanno utilizzando un robot per pulire i condotti dei canali di scolo in piazza Nostra Signora dell'Orto. L'amministrazione ha dato avvio negli ultimi mesi a specifici interventi di messa in sicurezza dell'intera rete delle acque meteoriche.

In piazza Nostra Signora dell'Orto sono state trovati sottoservizi che interferiscono con i condotti e materiale sedimentato, che ha creato importanti occlusioni. "Oggi gli operatori di Iren hanno ripreso le operazioni di pulizia con il mezzo a risucchio per tentare di rimuovere il sedimento accumulatosi negli anni, che ha raggiunto un’altezza pari a 60 cm", spiega il consigliere Paolo Garibaldi.

"I tecnici stanno utilizzando anche un apposito robot per lavorare nelle parti più strette e poco raggiungibili, tentando di asportare il più possibile i detriti che si trovano proprio sotto alla parte centrale del sagrato della cattedrale, senza dover intervenire direttamente sulla pavimentazione della piazza. Lo step successivo riguarderà la pulizia della parte più a monte e più a valle della rete", conclude Garibaldi.