'Protezione civile in festa', i bimbi scoprono i mezzi dei vigili del fuoco

Anche quest'anno, in occasione dell'evento "Protezione civile in festa", i vigili del fuoco di Chiavari hanno partecipato con alcuni mezzi. Fra questi, il più versatile ed iconico, l'autopompa. Di fronte all'imponente mezzo, un capannello di gente, in particolar modo i bambini, ha fatto sosta.

Le squadre operative VF hanno illustrato il materiale in dotazione al Corpo nazionale, e disponibile sul mezzo.

A presenziare anche il nucleo Sapr (sistemi aerei a pilotaggio remoto), che hanno messo in mostra le potenzialità dei droni per il soccorso.