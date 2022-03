Ucraina, arrivati a Chiavari 29 profughi: anche il mister dell'Entella ad accoglierli

Tre giorni di viaggio per portare a Chiavari 29 persone in fuga dalla guerra in Ucraina. La missione iniziata domenica 13 marzo 2022 è andata a buon fine grazie alla rete organizzata dalla diocesi di Chiavari, dalla parrocchia di Rupinaro, dal Villaggio del Ragazzo e da tanti volontari, tra cui l'associazione Pokrova. Le spese per il trasporto sono state coperte da 'Entella nel Cuore' costola solidale della Virtus Entella, società di Chiavari che milita in Serie C.

Diciassette i bambini accolti con nonne e mamme (una delle quali in dolce attesa) da un folto gruppo di cittadini di Chiavari che ha offerto bevande e focacce in segno di benvenuto, nello spontaneo 'comitato di accoglienza' anche l'allenatore dell'Entella Gennaro Volpe, il capitano biancoceleste Andrea Paolucci e il vescovo di Chiavari Giampio Luigi Devasini.

Inizialmente il viaggio prevedeva il trasporto di 18 bambini orfani con i loro accompagnatori, ma alcuni problemi di spostamento interno hanno provocato un cambio di condizioni.