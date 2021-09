Picchia la moglie, pensionato arrestato

Succede a Chiavari. Il settantenne è finito in manette come disposto dal gip del tribunale di Genova

I carabinieri della compagnia di Chiavari, a conclusione d'indagini, hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Genova, un 70enne pensionato, con pregiudizi di polizia.

L'uomo, che già in più occasioni aveva inflitto alla propria moglie vessazioni psicologiche e fisiche, è arrivato anche a picchiarla, procurandole molteplici lesioni.