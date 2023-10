Pestaggio nella notte nel Tigullio, due ragazzi feriti

Pestaggio nella notte sabato 21 e domenica 22 ottobre a Chiavari, nei pressi di un locale sul lungomare della città del Tigullio. Due giovani sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale.

Intorno all'una e mezza si è acceso un parapiglia, sembra che quattro ragazzi abbiano iniziato a picchiare altri due giovani, sono stati chiamati i soccorsi e in breve tempo sono arrivati i carabinieri mentre gli aggressori sono fuggiti. L'ambulanza della Croce Rossa di Chiavari ha portato i due feriti all'ospedale di Lavagna in codice giallo. I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire i contorni della vicenda.

Sempre nel levante c'erano stati altri episodi di violenza nella serata tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre con un pestaggio nella zona di Cavi Arenelle e due ragazzi in ospedale e un altro ferito soccorso in via del Cigno a Lavagna.