In stazione con una motosega rubata: interviene la Polfer

Prima ha rubato una motosega nel reparto utensili di un negozio di Chiavari rompendo l'antitaccheggio, poi è fuggito verso la stazione ferroviaria, dove è stato immediatamente notato dagli agenti della Polfer. Protagonista dell'episodio un 32enne originario del Perù.

Appena entrato nello scalo di Chiavari con il voluminoso oggetto sopra le spalle è stato fermato dai poliziotti, ma non ha saputo dare spiegazioni sull'origine dell'attrezzo, sul quale era ancora visibile l'etichetta con il prezzo.

È stato quindi accompagnato in ufficio, dove gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che la motosega era stata appena rubata. Durante i controlli il 32enne si è scagliato contro gli agenti e ha danneggiato alcuni mobili, tanto da costringere i poliziotti ad arrestarlo con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In sede di processo per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.