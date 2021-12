Donna trovata morta sul ballatoio di casa, avviate indagini

Una donna di 68 anni è stata trovata morta a Chiavari sul ballatoio di un'abitazione in viale Kasman sul lungo Entella. È successo nella notte fra giovedì 23 e venerdì 24 dicembre 2021. Purtroppo vani i soccorsi. La donna era in casa con la figlia, che è stata ricoverata per precauzione in ospedale.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. I primi hanno svolto verifiche per escludere l'eventuale presenza di monossido di carbonio, accertamenti che hanno dato esito negativo.

I militari hanno avviato indagini per chiarire l'accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del malore.