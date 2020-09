Ubriaco molesta ragazze in un bar, poi insulta e spintona i poliziotti

Gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un genovese di 37 anni per il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha prima molestato alcune ragazze presenti in un bar per poi offendere gli operatori intervenuti per calmarlo poco prima delle due di notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non contento il 37enne, con svariati precedenti di Polizia, ha cercato di evitare la sua identificazione spingendo con violenza i poliziotti. Per lui è scattata anche la sanzione per ubriachezza.