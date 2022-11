La polizia bussa alla porta: giovane si dilegua, la mamma si barrica dentro. Denunciati

Domenica scorsa, 6 novembre 2022, i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno denunciato madre e figlio per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli agenti si sono presentati alla porta per effettuare una perquisizione domiciliare, il giovane si è dileguato alla vista degli uomini in divisia mentre la madre, 60enne, si è barricata in casa e i poliziotti hanno dovuto ricorrere all'intervento dei vigili del fuoco per entrare. All'interno sono stati trovati 400 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale utile al confezionamento. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione di stupefacenti.

Nel corso della stessa giornata il commissariato di Chiavari ha anche arrestato una coppia di fidanzati sopresa con circa 7,5 chilogrammi di hashish nascosti tra automobile e casa.

"L'operazione di domenica - spiega la polizia - va a concludere un'attività iniziata l’estate scorsa e mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo leggero vista la recrudescenza del consumo tra i ragazzi anche di giovane età residenti nel Tigullio e nel complesso si è conclusa con nove arresti, numerose denunce a piede libero e alcune segnalazioni in Prefettura, nonché al sequestro di una notevole quantità di sostanza stupefacente e di ingenti somme di denaro provento dello spaccio".