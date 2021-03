Incidente sul lavoro allo stadio di Chiavari, operaio cade dai ponteggi

L'uomo, un sessantenne, è stato soccorso da ambulanza e automedica e poi portato in elicottero in codice rosso all'ospedale San Martino

Mattinata impegnativa per il personale del 118 del Tigullio. Poco dopo le 11 di oggi, martedì 30 marzo 2021, un operaio è rimasto ferito in via Aldo Gastaldi, presso lo stadio di Chiavari, dopo una caduta dai ponteggi.

L'uomo, un sessantenne, è stato soccorso da ambulanza e automedica. Vista la gravità del paziente, cosciente, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per accelerare il trasferimento in ospedale.

Da Albenga è arrivato l'elicottero Grifo, che ha trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Poco prima una donna è rimasta ustionata a Ne.