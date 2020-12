Notte di fuoco a Chiavari, scooter distrutti dalle fiamme

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Chiavari. Un incendio ha distrutto alcuni ciclomotori parcheggiati in corso Dante. Al momento ignote le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, proprio per cercare di capire se si sia trattato di un episodio accidentale o dell'opera di un piromane.

Non si registrano feriti o intossicati.