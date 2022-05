Vigili del fuoco domano incendio e salvano un cane

I vigili del fuoco hanno domato un incendio e salvato un cane a Chiavari nella mattinata di giovedì 26 maggio 2022.

I pompieri sono intervenuti in una traversa di via Roma, sono entrati da una finestra utilizzando l'autoscala e hanno portato in salvo l'animale che si trovava all'interno dell'abitazione.

Successivamente hanno spento l'incendio scaturito in cucina. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare il caseggiato. Presente sul posto anche la polizia di stato.