Incendio in appartamento a Chiavari: donna e bimba ricoverate, evacuate tre famiglie

Paura a Chiavari per un incendio scoppiato intorno a mezzogiorno al quarto piano di un palazzo in via Rambaldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, con l'appoggio della squadra di Rapallo e Genova. I pompieri hanno salvato una donna che era rimasta imprigionata sul suo terrazzo scappando dalle fiamme e, in seguito ai primi rilievi, hanno fatto evacuare le famiglie al piano inferiore e superiore.

Il soffitto e il pavimento sono parsi compromessi ai vigili del fuoco ma a decidere se e quando far rientrare le famiglie penserà il geometra della pubblica incolumità del comune di Chiavari. Una donna ed una bambina avrebbero respirato fumo e sono state portate al pronto soccorso di Lavagna ma non sarebbero in gravi condizioni, un'anziana ha rifiutato il ricovero.

Ancora ignota la causa del rogo.