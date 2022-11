La coppia di fidanzati sorpresa con 7,5 chilogrammi di hashish tra auto e casa

Domenica scorsa, 6 novembre 2022, i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato una coppia di fidanzati residenti nel Tigullio per il reato di

detenzione di droga ai fini di spaccio.

I due, un 25enne e una 28enne, sono stati fermati per un controllo stradale sul lungomare di Chiavari. Gli agenti hanno trovato circa mezzo chilogrammo di hashish nascosto sotto un sedile dell'auto. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento all’interno dell’abitazione del ragazzo di circa sette chilogrammi di hashish, divisi in panetti, ovuli e cilindri, denaro contante pari alla somma di 5.000 euro e varie attrezzature usate per pesare lo stupefacente e confezionarlo. La coppia è stata atrestata e, dopo la convalidà dell'autorità giudiziaria, il 25enne è in custodia cautelare in carcere mentre la fidanzata si trova agli arresti domiciliari.

Nella stessa giornata i poliziotti di Chiavari hanno anche denunciato a piede libero madre e figlio che nascondevano in casa circa 400 grammi di marijuana.

"L'operazione di domenica - spiega la polizia - va a concludere un'attività iniziata l’estate scorsa e mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo leggero vista la recrudescenza del consumo tra i ragazzi anche di giovane età residenti nel Tigullio e nel complesso si è conclusa con nove arresti, numerose denunce a piede libero e alcune segnalazioni in Prefettura, nonché al sequestro di una notevole quantità di sostanza stupefacente e di ingenti somme di denaro provento dello spaccio".