Gatto cade in una canna fumaria per 15 metri, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Chiavari hanno salvato un gattino che era caduto per circa quindici metri in una canna fumaria nel pomeriggio di venerdì 4 marzo 2022.

Individuato sommariamente il punto in cui era caduto l'animale, è stato creato un piccolo foro di ispezione dove è stata inserita una telecamera sonda, che si usa generalmente in soccorsi su macerie. Una volta localizzato l'animale si è provveduto a creare un varco nella canna fumaria ed estrarre l'animale in buona condizione di salute.

L'intervento è stato svolto in via Rivarola, a Chiavari.