Lascia il taxi davanti alla stazione, un attimo dopo non c'è più

Il tempo di allontanarsi un attimo dal proprio taxi e quando è tornato non c'era più. È successo in corso Assarotti a Chiavari intorno alle ore 11.25 di domenica 23 giugno. Il presunto ladro, un 51enne, a Genova senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia.

A chiedere l'intervento della polizia è stato il conducente del taxi, che ha dichiarato di aver subito il furto del proprio veicolo lasciato per un attimo incustodito nei posti assegnati ai taxi davanti alla stazione ferroviaria.

Gli agenti intervenuti hanno rintracciato il mezzo, che procedeva in corso De Michiel. Alla guida è stato trovato il 51enne, che, peraltro, non ha mai conseguito la patente e per questo è stato anche sanzionato. Lunedì 24 giugno il 51enne è stato giudicato con rito direttissimo, con conseguente convalida dell'arresto.