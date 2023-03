Ladri di marmitte catalitiche, auto fermata dalla polizia

Gli agenti di polizia del commissariato di Chiavari ha fermato un'auto piena di marmitte pronta all'espatrio.

A bordo due stranieri che sono stati sottoposti a fermo con l'accusa di reato di ricettazione.

Un business che ai ladri di marmitte frutta diverse migliaia di euro a "colpo"; i ricettatori vanno infatti in cerca dei metalli preziosi contenuti all'interno come il palladio, il platino, ma soprattutto il rodio per rivenderli sul mercato nero.