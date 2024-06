Pugno in faccia al direttore del supermercato per scappare dopo il furto

I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno arrestato un 18enne per il reato di rapina impropria in concorso con un minore indagato in stato di libertà per lo stesso motivo.

Poco dopo le 9 di lunedì 24 giugno 2024 i due sono stati notati all'interno di un supermercato di corso Dante da un addetto alla sicurezza mentre prelevavano generi alimentari dagli scaffali e li nascondevano sotto gli abiti. Superate le casse senza pagare nulla, sono stati fermati e invitati a consegnare la merce asportata.

Avendo recuperato solo una parte degli articoli asportati, i dipendenti hanno chiesto la restituzione completa, impedendo loro di allontanarsi. A questo punto i giovani hanno cominciato a spintonare e colpire i presenti cercando la fuga, in particolare il 18enne ha sferrato un violento pugno al volto del direttore del negozio.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno sedato gli animi dei giovani, che sono stati accompagnati preso gli uffici del commissariato per la stesura degli atti. Il 18enne arrestato è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo.