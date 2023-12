La tragica fine di Francesco Battaglia, disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire com'è morto Francesco Battaglia, 42 anni, la cui vita si è conclusa per strada il giorno dell'Immacolata, sotto i portici di via Costaguta nel centro di Chiavari, a poche decine di metri dal 'caruggio', la via principale dello shopping nella cittadina del Tigullio dove centinaia di persone erano impegnate negli acquisti natalizi.

La decisione è stata presa dal pubblico ministero, Giovanni Arena, che ha anche disposto che i due cani di Battaglia fossero presi in carico dal personale del servizio veterinario della Croce Bianca di Rapallo.

"La cosa più assurda è identificarlo come un senzatetto abbandonato a se stesso", ha scritto la sorella Maria Anita a poche ore dal decesso del fratello, quando il suo nome cominciava a uscire su tutti i giornali.

Francesco Battaglia era nato il 17 luglio 1981 a Ponte dell'Olio in provincia di Piacenza e risultava residente a Perlezzi, frazione del Comune di Borzonasca, dove vivono anche i genitori. Insomma aveva una casa e sembra vivesse per strada per scelta.

Era solito sostare vicino alle Poste in piazza Dell'Orto. Solo dopo il via libera del magistrato, i familiari potranno fissare la data dei funerali. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre un altro uomo è morto per strada a Genova. Si tratta dunque del secondo episodio sul territorio della città metropolitana in meno di una settimana.