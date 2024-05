Donna cade sugli scogli e rimane bloccata: il salvataggio

Domenica 19 maggio 2024, intorno alle ore 10:30, una donna di circa 50 anni è caduta sugli scogli a Chiavati, nei pressi della colonia Fara in via Preli.

Nell'impatto la donna si è procurata un taglio alla testa e si è intortunata a una spalla. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con il 118, hanno provveduto a stabilizzarla e, dopo averla posta sulla barella, grazie all'uso dell'autoscala, l'hanno issata sul piano strada. Da lì, una ambulanza della Croce Verde di Chiavari l'ha portata all'ospedale di Lavagna in codice giallo, per le cure del caso.

