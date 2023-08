Ladri in farmacia, ma suona l'allarme e vengono 'beccati'

Si sono introdotti in una farmacia a Sampierdicanne, nell'entroterra di Chiavari, alzando leggermente la saracinesca.

L'anomalia è stata notata da una pattuglia dei carabinieri in servizio che si è fermata per trattenere i ladri in trappola nell'attesa dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno aperto la porta già forzata dai malviventi che sono finiti direttamente "nella braccia" dei militari. I due sono stati arrestati in flagranza di reato.