Depuratore di Chiavari, il comitato: "Iren conferma gli aspetti negativi del progetto"

"Purtroppo dobbiamo amaramente constatare che tutte le osservazioni e motivazioni presentate dal nostro Comitato sono state confermate anche da Iren". Interviene così il presidente del Comitato 'No al depuratore nella colmata di Chiavari', Andrea Sanguineti, in seguito a quanto comunicato da Iren per il progetto.

"Con questo progetto, Chiavari sarebbe l'unica cittadina di 27mila abitanti in Liguria a beccarsi le fogne di 11 comuni e un impianto mastodontico per 140mila abitanti - prosegue Sanguineti -. Non ci conforta la precisazione di Iren sul fatto che l'impianto sarà completamente chiuso. Un'affermazione che suona come una beffa, visto che sarà realizzato un camino di otto metri posizionato proprio nel porto turistico".

"Ci sembra molto riduttivo ipotizzare il riutilizzo delle acque per il lavaggio delle imbarcazioni e delle strade. Ben altro impatto avrebbe un impianto autonomo per le valli, come da noi proposto, con acque che possono essere riutilizzate per usi industriali e agricoli. Ovviamente non ci stupisce nemmeno il silenzio totale sul tema delle condotte e sul costo dell'impianto e su quanto graverà nella bolletta dei cittadini. Oggi sono stanziati 75 milioni di euro, ma l'impianto costerà molto di più con una differenza che andrà in bolletta".

I chiavaresi meritano trasparenza e chiarezza su un progetto così impattante per la città. Chiediamo a Iren di rispondere a queste domande: