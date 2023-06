Depuratore in colmata, consegnato al sindaco un documento con le criticità del progetto

Mercoledì 14 giugno 2023 il Comitato No al Depuratore nella Colmata di Chiavari ha consegnato al sindaco, Federico Messuti, un documento tecnico in previsione dell'incontro fissato per giovedì 22 giugno.

"Riteniamo importante che il Comune abbia finalmente promosso un tavolo di lavoro con Iren. Obiettivo raggiunto grazie alle nostre iniziative e alla nostra perseveranza nel domandare chiarimenti e una sede di confronto", spiega il presidente del Comitato, Andrea Sanguineti.

"Come abbiamo più volte ribadito, il Comitato non ha scopi politici, ma vuole scongiurare la costruzione del depuratore in colmata. Per dimostrare che le nostre sono osservazioni di merito - prosegue Sanguineti -, oggi abbiamo consegnato un documento tecnico sull'attuale progetto, in previsione del confronto di giovedì 22. Documento realizzato dai nostri ingegneri e tramite il quale evidenziamo tutte le criticità di quest'opera, che a nostro giudizio non va assolutamente realizzata".

"Ci auguriamo - conclude Sanguineti - che le nostre osservazioni puntuali e relative a elementi critici, tutti basati su dati tecnici, vengano colte dal sindaco in termini propositivi al fine di chiarire e mettere in luce i costi per i chiavaresi, nonché l'impatto e i rischi ambientali. La nostra resta una ferma opposizione a questo progetto sciagurato".