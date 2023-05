"Vogliono il depuratore in colmata per costruire a Preli"

"L'amministrazione ha calato la maschera. Vogliono lì il depuratore per costruire a Preli. Segalerba si arrampica sugli specchi". Così il Comitato No al Depuratore in Colmata. "Segalerba si arrampica sugli specchi - attacca il comitato -, ma nel farlo spiega a chiare lettere l'obiettivo di questa amministrazione: togliere il depuratore da Preli per destinare l'area a servizi alberghieri e turistici. Danneggiare il lungomare e il porto per costruire a Preli".

"Per Segalerba il depuratore va fatto in colmata - dichiara il comitato -, a tutti i costi, e la scelta va difesa a spada tratta, e poco male se per farlo ci si rimangia tutto quanto detto in passato o ci si inventano contropartite, che nulla hanno a che vedere con l'opera e che potrebbero essere realizzate a prescindere dalla presenza del depuratore: polo scolastico, passeggiata, spazi sportivi, pista ciclabile, verde. Le uniche 'contropartite' di quest'opera sono la scogliera larga 40 metri, utile esclusivamente a proteggere il depuratore dalle mareggiate, e il parcheggio silos da 800 posti che 'tamponerà', quasi sicuramente a pagamento, la perdita dei 1.200 parcheggi gratuiti della colmata".

"Nel lungo articolo apparso oggi sulla stampa locale - prosegue il comitato -, il presidente del Consiglio Comunale sbandiera con orgoglio presunte soluzioni tecniche ad alcune delle enormi criticità sollevate in questi mesi dal comitato: l'assenza tutt'oggi di un progetto sui collettamenti dall'entroterra e lo spreco d'acqua, che verrebbe versata direttamente in mare. L'avvocato Segalerba anticipa Iren e se ne fa portavoce spiegando che le condutture passeranno sul lungofiume e che l'acqua depurata verrà dirottata verso gli orti dell'Entella. Tubi fognari in zona rossa, esondabile, ad alto rischio di danneggiamento e milioni di metri cubi d'acqua per innaffiare gli orti. Ognuno è libero di fare le sue considerazioni".

"Quel che resta di questa arringa - conclude il comitato - è che l'amministrazione, finalmente, si è tolta la maschera: vuole il depuratore in colmata per liberare Preli e costruirci, alla faccia delle promesse elettorali e delle dichiarazioni pubbliche".