Colmata colpita dalle mareggiate, ma la Regione tira dritto sul progetto del depuratore

Collocazione dell'impianto di depurazione di Chiavari. Su questo argomento sono state presentate una interrogazione di Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e una interpellanza di Gianni Pastorino (Linea Condivisa) in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 14 novembre 2023.

Garibaldi ha chiesto alla giunta di verificare con i soggetti interessati la possibilità di riposizionare l'impianto di depurazione di Chiavari. Il consigliere ha rilevato che la collocazione in prossimità della diga, che protegge la colmata dalle mareggiate, è in un'area esposta a fenomeni meteo marini anche di grande intensità e che nel 2019 anche l'assessore competente aveva manifestato preoccupazioni e perplessità spiegando che la collocazione in quell'area non è una scelta obbligata ma frutto di una volontà politica.

Pastorino ha chiesto alla giunta perché non chiede a Città Metropolitana di rinunciare alla costruzione del depuratore nella Colmata di Chiavari, anche alla luce degli ultimi accadimenti. Il consigliere ha rilevato che una delle zone più colpite dalla recente mareggiata è stata proprio quella della Colmata di Chiavari, dove si vorrebbe costruire un impianto lungo quasi quattrocento metri e posto sotto il livello del mare al servizio di più di centoquarantamila abitanti.

L'assessore al ciclo delle acque, Giacomo Giampedrone, ha dichiarato che la mareggiata del 3 e 5 novembre scorso non è stata tale da pregiudicare la bontà tecnica del progetto. L'assessore ha illustrato nel dettaglio il progetto del depuratore, che è approvato dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea dei Comuni dell'Ato Centro Est. Rispetto alla difesa dell'impianto Giampedrone ha spiegato che il progetto prevede il potenziamento della scogliera attuale attraverso una mantellata di 12 tonnellate e una berna orizzontale di 6 metri sopra il livello del mare e un muro paraonde, che arriverà a 8 metri sul livello del mare.

Secondo Giampedrone la verifica della stabilità dei massi della mantellata della scogliera è stata effettuata assumendo un'altezza d'onda pari a 6,48 metri, associata a un tempo di ritorno di 754 anni. Rispetto al molo di sopraflutto del porto l'assessore ha aggiunto che è stato progettato con un'onda con un tempo di ritorno pari a 50 anni.

"Se neppure di fronte all'aumento delle mareggiate - la replica a stretto giro del capogruppo del Partito Democratico, Luca Garibaldi -, la Regione non vuole riaprire una riflessione sulla collocazione dell'impianto da 120 milioni di euro in Colmata a mare a Chiavari, significa che c'è un problema. Nel 2019 la Regione aveva dubbi sul collocare un impianto industriale cosi vicino al mare: ora, invece i dubbi pare si siano risolti, nonostante le mareggiate stiano aumentando per frequenza ed intensità".

"Si tratta di decidere - conclude Garibaldi - se intervenire prima che sia troppo tardi, oppure continuare a fare la cosa sbagliata, peraltro sapendolo, perché si è in ritardo. Un modo sbagliato di impostare la discussione su una scelta, che condizionerà il futuro del comprensorio per i prossimi 30 anni. Per questo andrebbero fatti studi ulteriori sugli impatti dei cambiamenti climatici e di innalzamento del mare, per cui le attuali massicciate potrebbero non essere sufficienti. Sarebbe una scelta di prudenza, di buon senso e rispettosa del territorio e del buon utilizzo delle risorse pubbliche".